От суррогатного алкоголя из Самары в России пострадало более 100 человек

Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, сообщает на своем ТГ-канале Минздрав России.

В том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся: четыре пациента в крайне тяжелом состоянии; 24 пациентов тяжелой степени тяжести; 18 пациентов средней степени тяжести; 22 — легкой степени тяжести.

Выписаны два человека. Зафиксировано 31 случай летального исхода.

В настоящее время осуществляется мониторинг состояния пострадавших.

Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Напомним, о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, стало известно 5 июня. Сообщается, что сидр мог быть изготовлен с применением алкоголя, пропавшего со склада ГУ МВД по Самарской области.