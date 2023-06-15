ПМЭФ даст импульс развитию российско-китайского сотрудничества

Китайская делегация на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 будет самой представительной. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином на форум приедет около 1000 человек: министры, бизнесмены, журналисты.

На полях ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия - Китай", модерировать который будут председатель Союза китайских предпринимателей Чжоу Лицюнь и председатель совета директоров российского Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг. Также в рамках ПМЭФ состоится второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, на котором обсудят ключевые вопросы энергетического сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в атомной энергетике и электроэнергетике.

Санкции, введенные странами Запада против России, фактически разрушили экономическое сотрудничество между ними. Одним из результатов санкций стал "разворот" российской промышленности на Восток.

Товарооборот Китая и РФ только за первые три месяца 2023 года увеличился на 38,7% по сравнению с прошлым годом и составил рекордные 53,84 миллиарда долларов. Как сообщает главное таможенное управление Китая, экспорт из КНР в РФ составил 24,07 миллиарда долларов, увеличившись на 47,1% по сравнению с 2022 годом.

Эксперты полагают, что ПМЭФ-2023 даст очередной импульс развитию отношений Китая и РФ. На форуме будут освещаться возможности укрепления партнерских связей. В частности, запланировано подписание соглашений между China Media Group и российским фондом "Росконгресс", российская сторона активно сотрудничает в части информационного обмена с информационным агентством "Синьхуа". Китайские чиновники, со своей стороны, предложили провести на базе нашего посольства в РФ презентации представителей бизнеса из российских регионов для поиска потенциальных партнеров в КНР.

Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй отметил: "Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Петербургский международный экономический форум в июне. В прошлом году он участвовал в Восточном экономическом форуме, и мы очень рады, что в этом году он возглавит нашу делегацию на ПМЭФ. Я думаю, что это яркое отражение особого характера наших отношений. Мы рады, что российская сторона также придает большое значение участию Председателя КНР в Форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношений России и Китая".

Той же точки зрения придерживается советник президента Российской Федерации Антон Кобяков: "Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство является образцом современных межгосударственных отношений. Укрепление бизнес-диалога, обеспечение комфортных условий для развития инвестиционных проектов, обмен лучшими практиками между нашими странами, в том числе на таких мероприятиях, как ПМЭФ или ВЭФ, способствует ускорению реализации совместных масштабных проектов в различных областях экономики".