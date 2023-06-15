Форвард Александр Гудумак перешел в БК "Самара"

Опытнейший форвард Александр Гудумак продолжит карьеру в БК "Самара". Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате "1+1".

Родился 3 июля 1993 года. Рост 203 см.

Выступал за юношеские, молодежную и основную команды ЦСКА (2010-2014), "Автодор" (сентябрь 2014 — март 2015), "Красные Крылья" (март–апрель 2015), ПСК "Сахалин" (Южно-Сахалинск, 2015/2016), "Нижний Новгород" (2016/2017 и сентябрь–ноябрь 2018) и "Енисей" (2017/2018), "Восток-65" (Южно-Сахалинск, декабрь 2018 — май 2019) и вновь за "Енисей" (2019/2023).

В сезоне-2022/2023 в составе "Енисея" принял участие в 28 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,8 очка и делал 3,1 подбора.