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Баскетбол Спорт

Форвард Александр Гудумак перешел в БК "Самара"

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опытнейший форвард Александр Гудумак продолжит карьеру в БК "Самара". Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате "1+1".

Родился 3 июля 1993 года. Рост 203 см.

Выступал за юношеские, молодежную и основную команды ЦСКА (2010-2014), "Автодор" (сентябрь 2014 — март 2015), "Красные Крылья" (март–апрель 2015), ПСК "Сахалин" (Южно-Сахалинск, 2015/2016), "Нижний Новгород" (2016/2017 и сентябрь–ноябрь 2018) и "Енисей" (2017/2018), "Восток-65" (Южно-Сахалинск, декабрь 2018 — май 2019) и вновь за "Енисей" (2019/2023).

В сезоне-2022/2023 в составе "Енисея" принял участие в 28 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,8 очка и делал 3,1 подбора.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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