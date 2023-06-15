ВСК и Правительство Воронежской области займутся развитием инвестиционных бизнес-проектов в регионе

Страховой Дом ВСК и Правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки преференциальных территорий для инвесторов на территории региона, а также повышения эффективности и доступности страховых продуктов при реализации инвестиционных проектов.
Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В рамках соглашения компании совместно наладят обмен опытом и распространение лучших практик в направлении сотрудничества, проведут мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса и обменяются позициями по данным инициативам. Согласно договору, планируется организация совместных мероприятий для действующих и потенциальных инвесторов Воронежской области, а также реализация инвестиционных бизнес-проектов в регионе. Помимо этого, партнеры намерены продвигать современные страховые продукты и сервисы, необходимые для развития нового бизнеса.
"В современных экономических условиях создание благоприятной инвестиционной среды — путь устойчивого развития региона. Сегодня Правительство Воронежской области уделяет огромное внимание этому направлению, — отметил Александр Тарновский. — За счет внедрения инновационных IT-разработок в страховой сфере мы планируем развивать экономический потенциал и повышать инвестиционную привлекательность региона, что поспособствует его развитию".
"Цель сотрудничества Правительства региона и Страхового Дома ВСК заключается в формировании единой унифицированной системы работы с инвестиционными проектами, внесении вклада в повышение доступности реализации субъектами предпринимательства инвестиционных проектов, снижении рисков субъектов бизнеса и создании благоприятного инвестиционного климата на территории Воронежской области. Совместно мы планируем повышать доступность страховых продуктов для реализации инвестпроектов и продвигать новые страховые продукты и услуги на общих рыночных условиях и основаниях", — отметил Губернатор Александр Гусев.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.