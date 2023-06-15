ВСК и Правительство Воронежской области займутся развитием инвестиционных бизнес-проектов в регионе

Страховой Дом ВСК и Правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки преференциальных территорий для инвесторов на территории региона, а также повышения эффективности и доступности страховых продуктов при реализации инвестиционных проектов.

Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В рамках соглашения компании совместно наладят обмен опытом и распространение лучших практик в направлении сотрудничества, проведут мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса и обменяются позициями по данным инициативам. Согласно договору, планируется организация совместных мероприятий для действующих и потенциальных инвесторов Воронежской области, а также реализация инвестиционных бизнес-проектов в регионе. Помимо этого, партнеры намерены продвигать современные страховые продукты и сервисы, необходимые для развития нового бизнеса.

"В современных экономических условиях создание благоприятной инвестиционной среды — путь устойчивого развития региона. Сегодня Правительство Воронежской области уделяет огромное внимание этому направлению, — отметил Александр Тарновский. — За счет внедрения инновационных IT-разработок в страховой сфере мы планируем развивать экономический потенциал и повышать инвестиционную привлекательность региона, что поспособствует его развитию".

"Цель сотрудничества Правительства региона и Страхового Дома ВСК заключается в формировании единой унифицированной системы работы с инвестиционными проектами, внесении вклада в повышение доступности реализации субъектами предпринимательства инвестиционных проектов, снижении рисков субъектов бизнеса и создании благоприятного инвестиционного климата на территории Воронежской области. Совместно мы планируем повышать доступность страховых продуктов для реализации инвестпроектов и продвигать новые страховые продукты и услуги на общих рыночных условиях и основаниях", — отметил Губернатор Александр Гусев.