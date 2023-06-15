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Общество

По образу и подобию: что такое нейросети и почему их сравнивают с человеческим мозгом

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, наверное, каждый хоть раз слышал словосочетание "нейронная сеть". Новостную повестку в сфере ИT нейросети захватили после выхода нескольких интересных проектов, поразивших пользователей выдаваемыми результатами. Кое-кто даже испугался, что нейросети в перспективе могут отнять у людей работу.

Фактически нейросеть - это математическая модель, построенная по образу и подобию мозга человека. Она состоит из виртуальных нейронов, которые работают по тому же принципу, что и их прототип в нервной системе живого организма: получая сигналы извне, от дендритов, нейрон суммирует их и с помощью аксона передает дальше - на дендриты следующих нейронов в сети. Таким образом, у каждого нейрона есть множество "входов", которыми принимаются сигналы, и один "выход", на который подается результирующий сигнал. При этом у каждого "входа" есть свой "вес", то есть степень влияния на итоговый результат. Сигналы с малым "весом" будут слабо влиять на итоговый результат, с большим - сильно. Именно на этом принципе построены все нейросети.

В итоге получается самообучаемая система, настройка которой заключается в регулировании "веса" каждого сигнала в Сети. Какого-то понимания контекста задачи или создания чего-то действительно нового, разумеется, ждать не приходится: нейросеть способна лишь выдать результат, обучившись на множестве уже имеющихся примеров и поступив по аналогии. Так, например, в ответ на вопрос "какого цвета стоп-кран в самолете и зачем он нужен?" нейросеть на голубом глазу отвечает "красного, он нужен для экстренной остановки самолета". То есть берет за основу готовое, ранее известное решение и видоизменяет его. И пока дело обстоит таким образом, труженики творческих профессий могут спать спокойно: нейросети работу у них не отнимут.

При подготовке проекта "Цифра" мы решили обратиться к нейросети Сбера Kandinsky 2.1 и сделали десятки запросов типа "цифровая экономика", "студенты", "программист", "в Самаре самые красивые девушки", "искусственный интеллект", "информационные технологии", "нейросеть" (кстати, самая яркая иллюстрация к материалу "Учат по-новому"), "победитель олимпиады школьников", "кадры для цифровой экономики" и так далее. Выбрали стиль "детальное фото" и получили вполне приемлемые изображения, которые украсили проект.

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