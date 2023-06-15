Сызранская УК три месяца брала с людей деньги за отсутствие горячей воды и отопления

В Сызрани после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве с коммунальными платежами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как обнаружило надзорное ведомство, АО "Городская управляющая компания" начисляло жителям оплату теплоснабжения и горячего водоснабжения в тот момент, когда договор с теплоснабжающей организацией был расторгнут. То есть предоставить жителям оплаченные услуги не было возможно. В итоге с июля по сентябрь 2022 г. за отсутствие горячей воды и отопления жильцы заплатили более 251 тыс. рублей. Эти деньги забрали сотрудники УК.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").