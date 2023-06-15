Сызранская УК три месяца брала с людей деньги за отсутствие горячей воды и отопления

В Сызрани после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве с коммунальными платежами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как обнаружило надзорное ведомство, АО "Городская управляющая компания" начисляло жителям оплату теплоснабжения и горячего водоснабжения в тот момент, когда договор с теплоснабжающей организацией был расторгнут. То есть предоставить жителям оплаченные услуги не было возможно. В итоге с июля по сентябрь 2022 г. за отсутствие горячей воды и отопления жильцы заплатили более 251 тыс. рублей. Эти деньги забрали сотрудники УК.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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