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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили очередное дело о мошенничестве под видом "игры" на бирже

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские возбудили уголовное дело из-за мошенничества на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

42-летней домохозяйке из Самары в мессенджере написал неизвестный и предложил заработать на бирже. С апреля по июнь 2023 г. женщина вкладывала деньги, часть из которых брала в кредит и занимала у знакомых. Вывести свой "выигрыш" жертве не удалось, мошенники сняли с ее счета 23 млн рублей.

Полиция напоминает, что обещания высоких заработков на бирже — одна из самых распространенных уловок мошенников. Правоохранители рекомендуют гражданам быть предельно внимательными. Один из признаков того, что вы общаетесь с мошенниками — вас убеждают в легком заработке через демонстрационные счета, где все выигрывают.

Гид потребителя

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