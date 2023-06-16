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Баскетбол Спорт

Форвард Александр Разумов подписал контракт с БК "Самара"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард Александр Разумов продолжит карьеру в "Самаре". Соглашение с игроком рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Родился 22 апреля 1992 года. Рост 204 см.

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Триумфа" (Люберцы, 2008-2014), экспериментальную сборную "Россия" (2014/2015), "Рязань" (2015/2016), "Зенит" (2016/2017), "Спартак-Приморье" (Владивосток, 2017-2019), "Новосибирск" (2019/2020), УНИКС (2020/2021), "Уфимец" (Уфа, сентябрь 2021 — март 2022), "ПАРМА-ПАРИБЕТ" (март–апрель 2022) и вновь за УНИКС (2022/2023).

В сезоне-2022/2023 в составе УНИКСа принял участие в 20 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 0,6 очка и делал 1 подбор.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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