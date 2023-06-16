Четверых осужденных будут судить за нападение на сотрудников самарской колонии

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В Самаре отправили в суд уголовное дело четверых осужденных, которых обвиняют в дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Об этом сообщает региональное СУ СК.