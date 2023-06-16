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Нефтехимия ТЭК

Новокуйбышевские нефтехимики считают заботу об окружающей среде одной из основных задач предприятия

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Неотъемлемой частью корпоративной культуры НК "Роснефть" и деятельности ее дочернего предприятия Новокуйбышевской нефтехимической компании является забота об экологии. В пресс-службе компании рассказали о достижениях в сфере защиты окружающей среды.

В начале года Новокуйбышевская нефтехимическая компания стала одним из лауреатов общественной экологической премии Экоравновесие. Организаторы отметили вклад предприятия в защиту окружающей среды Самарской губернии.

Награда стала не только признанием достижений нефтехимиков, но и дала импульс для продолжения реализации природоохранных программ. Участниками просветительских и экологических мероприятий становятся взрослые и дети: сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании, члены их семей и ветераны завода. Активно поддерживают экоинициативы предприятия жители города.

В этом году 800 сотрудников предприятия стали участниками Всероссийской экологической акции "Зеленая весна", в рамках которой было организовано 16 экологических мероприятий: городские и заводские субботники, акции по высадке деревьев и цветов, уборки в приюте для бездомных животных и прибрежных территорий рек региона. В общей сложности было высажено более двух сотен саженцев хвойных и лиственных деревьев, полторы тысячи цветов, приведено в порядок более 40 гектаров городских и заводских территорий, собрано и вывезено более 30 тонн мусора, очищено 210 тысяч квадратных метров прибрежной территории рек Волги и Татьянки.

В день защиты детей волонтеры-нефтехимики побывали в Чапаевском образовательном учреждении для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они помогли воспитанникам разбить на территории центра прекрасную клумбу и высадили пять сотен петуний. А после для детей был организован мастер-класс по изготовлению поделок из дерева. Материалом для детского творчества стали спилы елок, которые остались после новогодних праздников.

Наглядным примером рационального отношения к бытовым отходам является участие в проекте "Добрые крышечки". Предприятие второй год участвует во Всероссийской эколого-благотворительной акции, цель которой — сделать наш мир чуть чище и помочь детям. Собранные пластиковые крышечки передаются на вторичную переработку. Вырученные средства направляются через фонд детям, которым нужна помощь.

За полгода сотрудники собрали более одиннадцати тысяч полимерных крышек. Это на 20% выше результата сбора пластикового сырья в 2022 году.

Недавно нефтехимики вновь вышли на экологический субботник. Полторы сотни жителей Новокуйбышевска — представители более 11 предприятий, в том числе и АО "ННК", пришли к устью реки Криуши, где она впадает в Волгу, чтобы навести в прибрежной зоне порядок. В этом году экоактивисты очистили от мусора более трех километров береговой территории. Акция проходила в рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

Забота о водных ресурсах — одно из важных направлений деятельности в области охраны окружающей среды компании "Роснефть", "зеленые" инвестиции которой по итогам 2022 года составили порядка 57 млрд руб., что на 4% превышает уровень прошлого года. Суммарно за последние три года этот показатель составил почти 156 млрд руб. Средства были направлены на повышение надежности трубопроводов, улучшение управлением сточными водами, обращение с отходами и рекультивацию нарушенных земель, в том числе "исторического наследия".

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