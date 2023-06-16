Житель Самарской области решил помериться силой с соседом и избил его до смерти

Прокуратура Октябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Шигонского района. Молодому человеку вменяют причинение тяжких травм, повлекших смерть.

По версии следствия, в феврале 2023 г. 21-летний парень выпивал с соседом и в какой-то момент предложил помериться силой. Мужчины устроили "спарринг", обвиняемый два раза ударил соседа по голове, а потом пошел домой.

Потерпевший скончался в больнице от травматических кровоизлияний под оболочки и в вещество головного мозга.

Уголовное дело направили в Октябрьский городской суд Самарской области.