Прокуратура Октябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Шигонского района. Молодому человеку вменяют причинение тяжких травм, повлекших смерть.
По версии следствия, в феврале 2023 г. 21-летний парень выпивал с соседом и в какой-то момент предложил помериться силой. Мужчины устроили "спарринг", обвиняемый два раза ударил соседа по голове, а потом пошел домой.
Потерпевший скончался в больнице от травматических кровоизлияний под оболочки и в вещество головного мозга.
Уголовное дело направили в Октябрьский городской суд Самарской области.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063