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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал форварда сборной Сербии Раде Загораца

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" подписал на один сезон игрока национальной сборной Сербии Раде Загораца, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК Самара

Форвард родился 12 августа 1995 года. Рост 206 см. Выступал за команды "Мега Баскет" (Сербия, 2012/2013 и 2014-2017), "Смедерево" (Сербия, 2013/2014), "Реал Бетис" (Испания, 2017/2018), "Партизан" (Сербия, 2018-2022), "Автодор" (2022/2023).

Выбран под 35-м пиком на драфте НБА 2016 г. клубом "Бостон Селтикс". Обладатель Кубка Сербии (2016, 2019, 2020). Обладатель Суперкубка Адриатической лиги (2019).

Выступал за сборные Сербии различных возрастов. Чемпион Европы U20 (2015). Чемпион мира по баскетболу 3×3 U18 (2012). В составе национальной сборной Сербии принимал участие в квалификационных турнирах к Евробаскету-2022 и чемпионату мира-2023.

В сезоне-2022/2023 в составе "Автодора" принял участие в 27 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11 очков и делал 5,1 подбора и 2,1 передачи.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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