БК "Самара" подписал форварда сборной Сербии Раде Загораца

БК "Самара" подписал на один сезон игрока национальной сборной Сербии Раде Загораца, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард родился 12 августа 1995 года. Рост 206 см. Выступал за команды "Мега Баскет" (Сербия, 2012/2013 и 2014-2017), "Смедерево" (Сербия, 2013/2014), "Реал Бетис" (Испания, 2017/2018), "Партизан" (Сербия, 2018-2022), "Автодор" (2022/2023).

Выбран под 35-м пиком на драфте НБА 2016 г. клубом "Бостон Селтикс". Обладатель Кубка Сербии (2016, 2019, 2020). Обладатель Суперкубка Адриатической лиги (2019).

Выступал за сборные Сербии различных возрастов. Чемпион Европы U20 (2015). Чемпион мира по баскетболу 3×3 U18 (2012). В составе национальной сборной Сербии принимал участие в квалификационных турнирах к Евробаскету-2022 и чемпионату мира-2023.

В сезоне-2022/2023 в составе "Автодора" принял участие в 27 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11 очков и делал 5,1 подбора и 2,1 передачи.