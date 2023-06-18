На Волге под Тольятти высокие волны выбросили на берег лодку

В субботу, 17 июня, в Ставропольском районе понадобилась помощь пассажиром плывшей по Волге лодки. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Около Молодецкого кургана из-за высокой волны в лодку стала поступать вода. Потерявшее управление судно выбросило на берег. В лодке были двое взрослых и ребенок, они обратились к спасателям.

Спасательный катер доставил людей на левый берег. В 21:06 спасательные работы были окончены.