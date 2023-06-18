На Волге под Тольятти высокие волны выбросили на берег лодку

В субботу, 17 июня, в Ставропольском районе понадобилась помощь пассажиром плывшей по Волге лодки. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Около Молодецкого кургана из-за высокой волны в лодку стала поступать вода. Потерявшее управление судно выбросило на берег. В лодке были двое взрослых и ребенок, они обратились к спасателям.
Спасательный катер доставил людей на левый берег. В 21:06 спасательные работы были окончены.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!