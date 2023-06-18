Врач-нарколог рассказал об опасности алкоголя для молодых людей

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии-наркологии, заведующий амбулаторно-подростковым отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог, к. м. н. Алексей Катин рассказал об опасности алкоголя для молодых людей.

"Любые спиртные напитки наносят серьезный вред молодому организму. При употреблении пива, представляющего собой мочегонное средство, организм теряет все полезные вещества. Это опасно и практически невосполнимо для молодого человека.

Сладкие коктейли производят в желудке абсолютный хаос, так как содержат этиловый спирт, краситель и сахар.

Организм подростка привыкает к спиртным напиткам в 7-10 раз быстрее, чем организм взрослого человека. Употребление алкогольной продукции наносит колоссальный вред головному мозгу молодого человека.

У подростков проницаемость стенок сосудов повышена, поэтому быстрее, чем у взрослого, происходит разрушение печени, жировое перерождение ее клеток. Это зачастую приводит к смертельному заболеванию — циррозу печени.

Алкоголь провоцирует изменение свойств и количества желудочного сока, нарушается функционирование желудочной железы, что приводит к панкреатиту и сахарному диабету. Серьезный вред наносится и сердечно-сосудистой системе. Также алкоголь негативно влияет на репродуктивную систему молодых людей. Из-за удара по иммунной системе возникают частые простудные заболевания инфекционного характера.

Происходят нарушения психики, вследствие чего провоцируется подростковая агрессия. Подросток становится раздражительным, замкнутым, падает умственная активность мозга, понижается социальная чувствительность.

Отказ от вредных привычек, физическая активность и занятия спортом, правильное питание — простые правила, которые помогут молодому человеку сохранить здоровье и качество жизни", — рассказал Алексей Катин.