Жительница Самарской области пойдет под суд за истязание двух падчериц и пасынка

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В Самаре отправили в суд уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в истязании трех детей и вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление. Об этом сообщает региональное СУ СК.