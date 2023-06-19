Центровой Джеймс Томпсон перешел в БК "Самара"

Джеймс Томпсон, один из лучших центровых последнего сезона Единой Лиги ВТБ, продолжит карьеру в "Самаре". Соглашение с игроком подписано сроком на один сезон.

Родился 18 января 1995 года. Рост 208 см.

Выступал за команду университета Eastern Michigan Eagles (NCAA, 2015-2019). Профессиональную карьеру начал в Италии в команде Poderosa Pall. Montegranaro (Серия Б, 2019/2020), затем выступал за команды Telekom Baskets Bonn (Германия, 2020/2021) и Hapoel Haifa (Израиль, сентябрь–декабрь 2021), "Енисей" (декабрь 2021 — март 2023) и Cholet (Франция, апрель–май 2023).

В сезоне-2022/2023 в составе "Енисея" принял участие в 31 матче Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 10,5 очка и делал 7,4 подбора (третий показатель во всей Лиге).