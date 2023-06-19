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Баскетбол Спорт

Центровой Джеймс Томпсон перешел в БК "Самара"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Джеймс Томпсон, один из лучших центровых последнего сезона Единой Лиги ВТБ, продолжит карьеру в "Самаре". Соглашение с игроком подписано сроком на один сезон.

Родился 18 января 1995 года. Рост 208 см.

Выступал за команду университета Eastern Michigan Eagles (NCAA, 2015-2019). Профессиональную карьеру начал в Италии в команде Poderosa Pall. Montegranaro (Серия Б, 2019/2020), затем выступал за команды Telekom Baskets Bonn (Германия, 2020/2021) и Hapoel Haifa (Израиль, сентябрь–декабрь 2021), "Енисей" (декабрь 2021 — март 2023) и Cholet (Франция, апрель–май 2023).

В сезоне-2022/2023 в составе "Енисея" принял участие в 31 матче Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 10,5 очка и делал 7,4 подбора (третий показатель во всей Лиге).

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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