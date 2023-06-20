Самарская область вошла в ТОП-5 национального рейтинга инвестклимата по качеству развития инфраструктуры

В рамках Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив (АСИ) традиционно представило Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в РФ. Благодаря системной работе управленской команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в 2023 году Самарская область укрепилась в первой десятке субъектов с лучшими условиями для бизнеса и инвесторов, при этом войдя в ТОП-5 регионов-лидеров по направлению "Инфраструктура и ресурсы".

Рейтинг АСИ ежегодно формируется вместе с ведущими деловыми объединениями страны, экспертами, предпринимателями. Он оценивает усилия властей субъектов страны по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается по 67 показателям в составе 4 направлений.

Блок "Инфраструктура и ресурсы" оценивает 4 фактора: качество и доступность инфраструктуры (дорожная сеть, телекоммуникационные услуги, технопарки и особые экономические зоны), эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования, меры государственной поддержки, качество и доступность трудовых ресурсов.

Необходимо отметить, что по этим факторам Самарская область за последний год достигла значительных результатов. Так, в 2022 году по итогам реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) и других программ в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 712 км дорог. Это рекордный показатель.

К услугам инвесторов - качественная транспортно-логистическая инфраструктура: международный аэропорт, три речных грузовых порта, крупные железнодорожные узлы и автомобильные федеральные трассы.

Мощнейший импульс развитию региона придаст строительство моста через Волгу и трассы "Обход Тольятти" в рамках транспортного маршрута в Западный Китай и коридора "Север - Юг".

Инвестиционные площадки региона входят в число лучших в стране. Особая экономическая зона "Тольятти", индустриальные и логистические парки, территории опережающего развития, технопарк "Жигулевская долина" востребованы среди инвесторов и занимают лидирующие позиции по эффективности. Общий объем инвестиций резидентов в 2018-2022 гг. превысил 89,1 млрд руб., что в 3,7 раза больше, чем в предыдущие 5 лет.

В 2022 году в Самарской области запущено 25 крупных инвестпроектов, 19 из которых в производственной сфере. По поручению губернатора ведется работа по развитию инфраструктуры и площадок для инвесторов.

Активными темпами в регионе развивается отрасль телекоммуникаций, информационная инфраструктура, повышается качество предоставления услуг.

Ведется плановая и масштабная работа по привлечению в регион инвесторов и созданию комфортных условий для ведения бизнеса, что, в свою очередь, позволяет ежегодно создавать порядка 10 тысяч рабочих мест.

В регионе принят комплекс мер по минимизации бюрократических процедур, значительному сокращению сроков подключения к сетям ресурсоснабжающих организаций и коммуникациям, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство, постановки земельного участка на кадастровый учет.

Взаимодействие с инвесторами по принципу "одного окна" в регионе осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Каждый инвестпроект получает в регионе административное сопровождение. В регионе для бизнеса действует целый комплекс региональных и федеральных мер поддержки.

Напомним, что за последние 5 лет Самарская область показала в инвестиционном рейтинге АСИ впечатляющую динамику, стартовав с 65-го места.

"Получая дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места, мы работаем ради одной цели - процветания региона, повышения благосостояния всех жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственного развития нашей родной земли", - отмечал Дмитрий Азаров.