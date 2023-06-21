В Похвистневском районе в 2023 году отремонтируют мост через реку Большой Кинель

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Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который отремонтирует мостовой переход через реку Большой Кинель на км 4+538 автомобильной дороги Подбельск — Савруха Похвистневского района.