В правительстве Самарской области обсудили вопросы строительства школ, которые возводятся в рамках государственно-частного партнерства

В Самарской области продолжается строительство общеобразовательных учреждений, ввод которых планируется в этом и следующем году. Вопросы строительства и проектирования новых школ обсудили 20 июня 2023 года на рабочем совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители ООО "ПроШкола", главы Самары и Тольятти, руководители подрядных и проектных, а также ресурсоснабжающих организаций.

Новые школы появятся в Самаре, Тольятти, Сызрани, Ставропольском и Волжском районах, что позволит создать почти 10 тысяч новых учебных мест. В будущем темпы ввода школ будут только увеличиваться, в том числе благодаря государственно-частному партнерству, об этом в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Шесть образовательных учреждений в ближайшие два года будут построены в рамках концессионных соглашений с ООО "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ. На совещании под руководством председателя правительства Самарской области их строительству уделили основное внимание — рассмотрели выполнение протокольных поручений, данных по итогам совещания в начале месяца, обсудили вопросы, требующие сосредоточения усилий.

Заканчиваются работы по подготовке участка для строительства школы в жилом микрорайоне "Крутые ключи" Красноглинского района Самары. На совещании отметили, что технические решения по присоединению сетей здесь уже найдены. По итогам совещания дано поручение областному министерству строительства доложить о сроках захода проекта в государственную экспертизу.

Завершается подготовка к заключению концессионного соглашения на строительство школы на площадке бывшего завода имени Масленникова в районе улиц лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой. На совещании определили сроки — соглашение планируется подписать в июле текущего года.

Обсудили вопросы строительства дорог и подъездных путей к новым образовательным учреждениям. Так, к школе, которая появится на улице 70 лет Октября в Тольятти, требуется построить небольшой участок дороги, которая обеспечит примыкание к учебному заведению. Расходы на решение этой задачи возьмет на себя муниципалитет. Иная ситуация с будущей школой на улице 40 лет Победы в 14-А квартале Автозаводского района Тольятти. Здесь необходимо строительство полноценной дороги.

На совещании также обсудили вопросы обеспечения строящихся школ другой необходимой инфраструктурой, в том числе парковочными местами, отдельно остановились на подключении к инженерным коммуникациям.

"Объекты, о которых мы говорим сегодня, строят разные подрядные организации. Давайте отработаем по всем школам четко, это наша общая государственная задача. Нацеливаю всех на рабочее взаимодействие. Жители региона очень ждут эти объекты, нужно скоординировать усилия так, чтобы школы открыли свои двери вовремя", — заключил Виктор Кудряшов.