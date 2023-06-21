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Преступления Происшествия

Самарец украл из магазина сувениров 900 магнитов,40 фигурок из глины и шахматы из хлеба

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже из сувенирного магазина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К полицейским обратилась 40-летняя сотрудница магазина на ул. Тувинской. Кто-то разбил окно и украл из торговой точки товар на 490 тыс. руб., а именно: комплекты нардов, картины из дерева, более 40 фигурок из глины, музыкальную колонку, около 900 сувенирных магнитов и более 15 шахматных наборов, изготовленных вручную из хлеба.

Подозреваемого вычислили по отпечаткам пальцев. Кроме того, часть украденного — музыкальная колонка и четыре комплекта нард нашлись в ломбарде. Когда самарца задержали, он признал вину и рассказал, что разбил окно и влез в помещение, чтобы переночевать там. Уже потом он решил украсть сувенирные товары, продать их и купить на эти деньги продукты. В итоге часть украденного мужчина сдал в ломбард, а остальное продал прохожим.

Сейчас уголовное дело о краже уже передали в суд. Обвиняемый обязался возместить ущерб.

Гид потребителя

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