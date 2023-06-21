В Октябрьске отправили в суд уголовное дело 34-летнего ювелира, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина работал в своей ювелирной мастерской на ул. Московской. Пострадавшими от мошенничества числятся 11 его клиентов.
По версии следствия, мастер принимал золотые изделия, а также брал деньги за саму работу. Под разными предлогами он откладывал время исполнения заказов, а потом просто закрыл свою точку и перестал выходить на связь. Обманутыми оказались не только новые клиенты, но и постоянные. Так, ущерб, причиненный одной из потерпевших, составил 40 тыс. рублей.
Сам подозреваемый рассказал, что вырученные от продажи золота деньги он тратил на оплату своих многочисленных долгов.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063