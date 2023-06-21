Ювелир из Самарской области забирал себе золото клиентов

В Октябрьске отправили в суд уголовное дело 34-летнего ювелира, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина работал в своей ювелирной мастерской на ул. Московской. Пострадавшими от мошенничества числятся 11 его клиентов.

По версии следствия, мастер принимал золотые изделия, а также брал деньги за саму работу. Под разными предлогами он откладывал время исполнения заказов, а потом просто закрыл свою точку и перестал выходить на связь. Обманутыми оказались не только новые клиенты, но и постоянные. Так, ущерб, причиненный одной из потерпевших, составил 40 тыс. рублей.

Сам подозреваемый рассказал, что вырученные от продажи золота деньги он тратил на оплату своих многочисленных долгов.