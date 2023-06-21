В Самаре будут судить четырех организаторов ОПС фальшивомонетчиков

В Волжский районный суд Самарской области отправили уголовное дело четырех человек, обвиняемых в создании ОПС для сбыта фальшивых денег. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с декабря 2020 г. по 10 января 2022 г. члены ОПС в разных регионах РФ, в том числе в Самарской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской, Тюменской и Иркутской областях, в Приморском и Пермского краях, в Республике Крым и Республике Татарстан через онлайн-платформу интернет-магазина сбыли 97 поддельных банкнот ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей.

Кроме того, двое обвиняемых вместе с неизвестным через тот же магазин планировали продать более 100 г наркотика. Исполнителя задержали, когда он закладывал "товар" в тайник.