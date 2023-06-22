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Преступления Происшествия

В Самаре задержали врача, подозреваемую в получении взятки

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержали медицинского работника одного из бюджетных учреждений, подозреваемую в получении взятки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным оперативников, в июне текущего года, 66-летняя женщина, находясь в своем служебном кабинете, получила денежные средства в размере 12 тыс. руб. от жителя Самары за выдачу фиктивной справки, дающей право на льготы при зачислении в одно из государственных учреждений.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 2 млн руб., или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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