В Тольятти на тепловых сетях прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

На котельной № 8 Тольяттинских тепловых сетей (ПАО "Т Плюс") прошли учения по локализации разлива нефтепродуктов. По результатам мероприятия специальная наблюдательная комиссия признала готовность персонала к устранению подобных инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В учениях приняли участие сотрудники Тольяттинских теплосетей, представители МЧС по Самарской области, профессионального аварийно-спасательного формирования "ЭКОСПАС", полиции и скорой помощи. В целом в локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов были задействованы около 30 человек и 8 единиц техники.
Члены наблюдательной комиссии отметили слаженное взаимодействие персонала электростанции с профильными ведомствами и подтвердили четкое выполнение плана учений.
Напомним, что в 2023 году свою готовность к устранению подобных инцидентов подтвердили Самарская ГРЭС, Самарская ТЭЦ, Сызранская ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее