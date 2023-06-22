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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Тольятти на тепловых сетях прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На котельной № 8 Тольяттинских тепловых сетей (ПАО "Т Плюс") прошли учения по локализации разлива нефтепродуктов. По результатам мероприятия специальная наблюдательная комиссия признала готовность персонала к устранению подобных инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В учениях приняли участие сотрудники Тольяттинских теплосетей, представители МЧС по Самарской области, профессионального аварийно-спасательного формирования "ЭКОСПАС", полиции и скорой помощи. В целом в локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов были задействованы около 30 человек и 8 единиц техники.

Члены наблюдательной комиссии отметили слаженное взаимодействие персонала электростанции с профильными ведомствами и подтвердили четкое выполнение плана учений.

Напомним, что в 2023 году свою готовность к устранению подобных инцидентов подтвердили Самарская ГРЭС, Самарская ТЭЦ, Сызранская ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа.

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