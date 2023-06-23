По мировым стандартам: Михаил Мурашко оценил выстроенную систему здравоохранения Самарской области 

В четверг, 22 июня, в регион с двухдневным рабочим визитом прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым руководитель минздрава РФ побывал в крупных медицинских учреждениях Самары, где мог оценить результаты реализации национального проекта "Здравоохранение" за последние годы.

Так, Михаил Мурашко оценил работу взрослого поликлинического отделения и женской консультации Самарской городской поликлиники № 1. Главный врач Василий Милованов рассказал, что учреждение оказывает медицинскую помощь жителям Промышленного, Красноглинского и Кировского районов города: под опекой находится свыше ста тысяч человек, в том числе четвертая часть — дети. Всего в поликлинике развернуто 45 взрослых терапевтических участков и 21 детский.

Потоки пациентов разделены: те, кто с идет на прием с температурой, заходят в учреждение через отдельный вход. Следующий этап — электронная очередь. Взяв талон, пациент проходит в регистратуру, где работает 8 человек. Половина специалистов оказывают очные консультации, половина — по телефону. Михаил Мурашко поинтересовался у сотрудников регистратуры, как ведется прием людей уже на начальном этапе. "Чтобы записать пациента к врачу, нам достаточно назвать фамилию, имя и отчество. В нашей базе документов есть все полисы обязательного медицинского страхования — не только электронные, но и традиционные бумажные", — рассказали министру медработники.

Работники колл-центра рассказали о своих задачах: "Мы отвечаем на звонки пациентов, ведем запись к участковым врачам, оформляем вызов врача на дом, исходя из состояния здоровья. Приглашаем пройти плановую диспансеризацию, уговаривая людей, мотивируя, что это бесплатное обследование, что это помогает выявить заболевания на ранней стадии. Из 10 человек около 6 соглашаются".

Василий Милованов добавил, что сейчас наблюдается рост людей, которые регулярно проходят диспансеризацию. Глава минздрава России предложил посоветоваться с психологами о том, какие еще аргументы можно представить жителям региона, чтобы они откликались на предложение пройти диспансеризацию, а не ждать момента, "когда заболит".

Нередко предложение пройти обследование в поликлинике путают со звонками частных компаний, которые звонят людям и предлагают коммерческие услуги.

"Надо договориться с местными связистами, чтобы сделать единый телефон, который будет узнаваем, чтобы люди понимали, что звонят не мошенники", — предложил Михаил Мурашко.

"Хорошая мысль, отработаем совместно", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения также пообщался с пациентами отделения о качестве предоставления медицинских услуг. Он также расспросил жителей региона о том, пользуются ли они сервисом "Мое здоровье" на портале и в мобильном приложении Госуслуги. "Да, пользуемся, потому что удобно записываться к врачу самостоятельно", — ответила пациентка.

Василий Милованов рассказал, что часть врачебных полномочий в частности по динамическому наблюдению за хроническими больными, выписке льготных медикаментов при стабильном течении заболеваний и подготовке пациентов к приему врача и госпитализации делегированы медицинским сестрам. С этой целью организованы самостоятельные приемы. "Это позволило освободить время участковых врачей и увеличить количество посещений", — рассказал главврач.

Участковый врач-терапевт Дарья Карачкина рассказала Михаилу Мурашко, что принимает участие в пилотном проекте по дистанционному мониторингу артериального давления. "Мы отобрали контрольную группу пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией, чтобы повышать их приверженность к лечению и самоконтролю. Это экономит время врача. Это шаг вперед в медицине, это мотивирует пациентов измерять давление, пациенты знают, что мы о них беспокоимся", — пояснила специалист.

Министр поинтересовался у врача, сократилось ли количество осложнений у наблюдаемых пациентов. "Мы видим, когда у пациента случается гипертонический криз, и уже в соответствии с этим принимаем решение посетить его на дому, скорректировать антигипертензивную терапию", — ответила терапевт и заверила: работать с информационной системой медикам удобно.

В поликлинике работает женская консультация. Здесь тоже часть нагрузки по пациентам с легким течением беременности взяли на себя акушерки. При необходимости они направляют к тем или иным врачам на дополнительную диагностику. "Это позволяет высвободить время врачей и повысить доступность помощи", — рассказала заведующая отделением Наталья Любицкая.

Работает в консультации и кабинет психологической поддержки. Здесь министр пообщался с медицинским психологом Натальей Никитковой. Она рассказала, что работает со всеми категориями беременных женщин, а также с медперсоналом. Сегодня здесь также помогают родственницам участников СВО: "У нас было обучение, которое нам очень помогло. Такая категория пациентов есть, работаем вместе с соцработниками, юристом".

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Наталья была в числе специалистов, которые по поручению Михаила Мурашко прошли обучение. "Спасибо Вам за работу! Она сейчас очень важна", — обратился министр к молодому специалисту.

Также, в первый день рабочей поездки министр здравоохранения РФ осмотрел крупнейший в регионе и Приволжском федеральном округе высокоспециализированный многопрофильный медицинский комплекс — Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина. Только в четырех главных корпусах функционируют 54 лечебных отделения.

На базе учреждения с 2009 года функционирует Региональный сосудистый центр. Главный врач больницы Сергей Пушкин рассказал руководителю минздрава России о том, как налажен процесс приема пациентов, в том числе — "экстренных".

"Мы отслеживаем поступление пациента начиная с момента вызова скорой медицинской помощи благодаря нашей информационной системе ЕМИАС. Для нас это большое подспорье, — подчеркнул руководитель больницы. — Мы видим все машины, которые идут к нам в больницу. Мы видим всю информацию с планшета скорой помощи. Медработники сразу вносят всю информацию о состоянии пациента, в том числе предварительный диагноз. И мы уже понимаем, как с ним работать дальше".

"Это та модель работы и результат, к которому мы стремимся. Самарская область — регион, который достиг. Наша задача, чтобы вся страна перешла на такой формат работы, — подчеркнул Михаил Мурашко. — У вас очень хороший, продвинутый уровень цифровизации".

Он поинтересовался, можно ли благодаря этой системе узнать всю историю болезни пациента, в том числе его хронические заболевания. "Сейчас это в разработке, в этом году будет реализовано", — пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Пока пациента везут в больницу, создается мультидисциплинарная бригада, которая готова оказать всю необходимую помощь. Сергей Пушкин добавил, что для доставки жителей региона используются современные реанимационные автомобили класса "С" и вертолет санитарной авиации. "Это большое подспорье и сотни спасенных жизней", — отметил губернатор Дмитрий Азаров и добавил, что работа по обновлению парка машин будет продолжена.

"У нас создан целый ряд шаблонов, которые позволяют не задерживать прием пациента, а сразу же дать все необходимые назначения. Это автоматическая система принятия решений", — отметил Сергей Пушкин.

"Это как раз одна из задач сегодняшнего времени и дня. В этом году мы должны перейти на оцифрованные клинические рекомендации. То, о чем вы говорите, это как раз то, что нужно завершить в этом году. И принципиально важно, чтобы это было интегрировано в информационные системы. По сути дела, это и система поддержки принятия решений, и в то же время — контроля качества. Это позволит унифицировать процесс ведение пациента и не допускать каких-либо отклонений", — подчеркнул Михаил Мурашко.

Главврач больницы добавил, что созданная система позволяет отслеживать пациентов, поступивших по скорой, в других лечебных учреждениях, в реанимации отделений разного профиля — хирургии, терапии и других. При особо тяжелых случаях врачи могут давать собственные рекомендации и проводить консультации со специалистами федеральных центров. Возможности телемедицины позволяют проводить мультидисциплинарные осмотры.

Во время посещения руководителю минздрава России представили несколько блоков медицинской реабилитации — тренажеры с элементами виртуальной реальности, с биологической обратной связью. Многие из них — разработки Самарского государственного медицинского университета — уже стали надежными помощниками врачей в деле восстановления пациентов после тяжелых заболеваний.

Еще одно крупное учреждение, работу которого оценил министр здравоохранения России, — Самарский областной онкологический диспансер. Главврач Андрей Орлов рассказал о работе онкологической службы и оснащении отделений оборудованием. Благодаря национальному проекту было закуплено новейшее высокотехнологичное оборудование, которое позволяет с высокой точностью диагностировать заболевание. А это — ключ к эффективному лечению.

Новые подходы здесь стараются применять во всем. Например, главная медсестра учреждения Вероника Пятикоп рассказала министру, что в учреждении за каждым пациентом закреплена медсестра. Это позволяет сопровождать больного с момента поступления на лечение до его выписки. Кроме того, такой подход позволяет следить за динамикой состояния каждого человека и сообщать врачу о каких-либо нарушениях.

Михаил Мурашко также познакомился с отделением реабилитации онкобольных. Заведующая отделением Татьяна Сивохина рассказала, что пациент, прошедший радикальное противоопухолевое лечение, может получить необходимую поддержку и весь комплекс мероприятий, благодаря которым он сможет вернуться к полноценной жизни. Индивидуальные комплексные реабилитационные программы составляются с учетом особенности заболевания, этапа лечения, безопасности используемых средств и выполняется высококвалифицированными специалистами на новейшем медицинском оборудовании. Врачи отделения — а это мультидисциплинарная команда — проводят консультации и разрабатывают индивидуальную методику лечения для каждого пациента.

Подводя итоги первого дня работы в Самарской области, Министр здравоохранения России отметил положительную динамику развития отрасли и повышение уровня доступности медицинской помощи.

"Хочу сказать, что прогресс хороший и очевидный, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Первое, что я хотел бы подчеркнуть, это цифровизация здравоохранения. Самарский регион является продвинутым в этом направлении. Уже реализована полностью бесшовная система от поликлиники до стационара — это единая информационная система, которая формирует цифровой профиль пациента. Врачи стационарного и амбулаторного звена могут видеть полностью всю историю болезни на всех этапах жизни пациента. Это позволяет формировать персонализированный подход для пациентов с хроническими заболеваниями, формировать списки тех, кто давно не обращался в медицинские организации и приглашать на диспансеризацию. Медики проактивно обращаются, эффективность звонков составляет 30-40%. Это недостаточно, поэтому хочется, чтобы население отвечало, слышало. Примеры уже показывают, что своевременное обращение с профилактической целью позволяет избежать огромных проблем со здоровьем, в том числе экстренных госпитализаций".

Современная медицина позволяет проводить комплексную диагностику, своевременно выявлять отклонения и лечить те или иные заболевания. Но даже и в экстренных случаях врачи готовы оказать всю необходимую помощь и поставить человека на ноги.

"Независимо от возраста, например, пациенты в возрасте 80 лет и старше, попав в больницу в остром состоянии, полностью сохраняют здоровье и в последующем продолжают полноценно жить без какого-либо ухода со стороны родственников. Мы видим, что сегодня онкологический диспансер преобразился очень сильно. Здесь есть практически все современные методики лечения, которые доступны и используются. Высокий уровень качества хирургической помощи, лучевой терапии, методы обследования — то, что пациентам не видно, но очень значимо при ведении пациентов с онкологией. Это и морфологическое подтверждение, проведение генетических тестов для того, чтобы потом выбрать оптимальную схему химиотерапии, лучевой терапии. Все это реализовано на высочайшем уровне", — подчеркнул глава минздрава России.

Михаил Мурашко подчеркнул, что приоритетом остается качество работы всей медицинской службы — соблюдение стандартов, протоколов от момента обращения человека за медицинской помощью до момента выписки.

"Все это с клиническими рекомендациями в целом реализуется в регионе, — отметил министр. — Также стоит отметить, что медицинская помощь матери и ребенку претерпела очень значимые изменения в лучшую сторону. И женские консультации, стационары региона оказывают фактически всю необходимую помощь по самым высоким мировым стандартам. Мне кажется, это большое достижение, хороший прогресс".

Он добавил, что все проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, на которые в этом году выделено более 12 млрд рублей, успешно реализуются.

"Все контракты заключены, идет поставка оборудования, проводятся капитальные ремонты. За это отдельно спасибо губернатору региона. Чем быстрее все делается, тем доступнее становится медицинская помощь, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Сейчас завершаются процедуры по контрактации работ на 2024 год. Важно, чтобы все, что запланировано, было сделано и люди получили это как можно раньше".

Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко за внимание к Самарской области. При поддержке инициатив и проектов со стороны министра система здравоохранения региона развивается и модернизируется активными темпами, которых не было ранее.

Глава региона напомнил, что решением руководителя минздрава России Самарская область стала пилотной по отработке программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

"Именно здесь обкатывались идеи и нарабатывалась первая практика. Сегодня реализация этой программы дала колоссальный импульс системам здравоохранения всех регионов. Только за 4 года в Самарской области появилось 115 новых объектов здравоохранения — это ФАПы, ОВОПы, крупные больницы и госпитали. Это было бы просто невозможно без реализации национального проекта, инициированного президентом России, без той помощи, внимания к региону, которое есть со стороны министерства здравоохранения Российской Федерации и лично Михаила Альбертовича Мурашко. Я за это крайне признателен. Мы действительно очень серьезно укрепили технологическую базу здравоохранения. Около 14 тысяч единиц оборудования мы получили за последние четыре года, которое сегодня спасает жизни людей каждый день", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что во время рабочей поездки министра был отмечен еще нереализованный потенциал, который будет в дальнейшем отработан. "Мы будем создавать новые условия для доступности медицины, для повышения ее качества и в конечном счете сохранения жизней и здоровья людей", — резюмировал губернатор.

Михаил Мурашко добавил, что на эти два дня все ведущие специалисты России приехали в Самарскую область, чтобы обсудить дальнейшие шаги развития системы здравоохранения на примере лучших практик, которые были наработаны в регионе.

"Все, что будет обсуждаться по дальнейшим шагам развития, происходит исключительно по методикам, которые сегодня доказали свою эффективность. И ведущие специалисты страны прошли все ногами, сделали полный аудит, поэтому те предложения, которые формируются, — это самые современные подходы к организации и оказания медицинской помощи пациентам", — заявил министр здравоохранения России.

Напомним, за последние 5 лет в регионе построено 115 и отремонтировано 333 лечебных учреждения, поставлено почти 14 тысяч единиц нового современного оборудования. За предыдущие годы полностью обновлен автопарк "скорой". Всего приобретено 660 автомобилей для оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Возобновлена работа санитарной авиации, которая за три года совершила почти 300 вылетов для оказания экстренной помощи. Кроме того, было закуплено 32 мобильных медицинских комплекса, которые активно используются для реализации лечебно-диагностических, профилактических мероприятий, диспансеризации, вакцинации, выездов в отдаленные территории. В рамках проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями оснащено 12 первичных сосудистых отделений и 4 региональных сосудистых центра, поставлено 108 единиц оборудования. Все жители региона, входящие в группу риска, полностью обеспечены необходимыми лекарствами. Для обеспечения борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе открыто 8 ЦАОП, ведется переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкозаболеваниями — ТГКБ № 5 и ГБУЗ "СОКОД", поставлено 237 единиц оборудования.