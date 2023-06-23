Виктор Кудряшов поздравил команду "Самарочка" с успешным выступлением на командном чемпионате России

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил Самарскую федерацию настольного тенниса и поздравил команду "Самарочка" с успешным выступлением на командном чемпионате ФНТР (плей-офф) среди женских команд премьер-лиги чемпионата России. В упорной борьбе самарские спортсменки отстояли титул серебряных призеров.

Напомним, председатель областного правительства более 10 лет возглавляет Попечительский совет Федерации настольного тенниса Самарской области. За эти годы база для занятий этим видом спорта была значительно укреплена: возможности для настольного тенниса созданы во многих школах и фитнес-клубах Самарской области, открыты и работают специализированные центры в Южном городе, Железнодорожном, Промышленном, Кировском, Ленинском районах Самары. В нашем регионе этим видом спорта занимаются более 15 тысяч человек.

Самарская-Куйбышевская школа настольного тенниса воспитала немало прославленных спортсменов, и новое поколение мастеров спорта достойно продолжает их дело. На днях самарские спортсменки вернулись с командного Чемпионата ФНТР (плей-офф) среди женских команд премьер-лиги чемпионата России, который проводился в Сочи. Самарскую область представляла команда "Самарочка": Екатерина Зиронова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Светлана Кудряшова (Мохначева). По итогам выступления на чемпионате девушки заняли второе место.

На счету команды "Самарочка" много побед. Ранее спортсменки становились призерами чемпионатов Европы, были победителями чемпионата России. Девушки представляют Самарскую область в сборной страны по настольному теннису. В марте этого года они стали победительницами чемпионата России по настольному теннису в дисциплине "Командные соревнования" в Оренбурге.

Председатель Самарской Федерации настольного тенниса Виктор Павленко рассказал: прежде чем оказаться в финале, самарские спортсменки в упорной борьбе победили сильные команды из Казани и Таганрога, а в финале встретились с женской теннисной командой УГМК: "Это была борьба равных возможностей. И надо отметить, что все команды, которые противостояли нам, это команды сборные, с участием спортсменов из других стран и регионов. Наша команда в финале — единственная, которая была сформирована из спортсменок, которые выросли и совершенствовали свое мастерство здесь, в Самаре. Конечно, у этой команды очень большие перспективы".

"Настраивались на победу с первой игры. Соперники были непростые, "Казань" перед матчами плей-офф усилилась китаянкой. По ходу турнира мы выложились на 100 процентов. Самой сложной была полуфинальная серия с "ТМК-Тагмет" из Таганрога. Она состояла из двух матчей. Победив в первой игре, нам нужно было абстрагироваться от этого результата. И во втором матче начать все заново. Мы смогли дважды победить соперниц по полуфиналу, смогли выйти в финал и занять второе место", — поделилась впечатлениями о турнире игрок команды "Самарочка" Валерия Щербатых.

Виктор Кудряшов поблагодарил "Самарочку" за настойчивость, трудолюбие, волю к победе: "Знаю, что игра с командой УГМК шла практически на равных. Уверен, что это станет для вас дополнительным стимулом к дальнейшей борьбе за титул чемпионов. Успешным выступлением вы порадовали жителей Самарской области. И еще раз доказали, что наша школа настольного тенниса — одна из самых сильных в стране. Мы гордимся тем, что у нас есть такие игроки и тренеры".

Виктор Кудряшов подчеркнул, что правительство продолжит усилия по развитию базы для занятий этим видом спорта. В планах — строительство Дворца настольного тенниса, где можно будет проводить соревнования самого высокого уровня. В завершение встречи Виктор Кудряшов пожелал самарским спортсменам новых успехов и побед.