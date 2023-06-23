Самарский Росреестр вносит достойный вклад в Национальный рейтинг инвестиционного климата региона

Высокий результат эффективности процедур, связанных с учетно-регистрационной деятельностью, стал одним из показателей Национального рейтинга инвестиционного климата региона. Самарская область укрепилась в топ-10 субъектов Российской Федерации в рейтинге 2023 года.

Рейтинг был опубликован на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем с 14 по 17 июня. Данный анализ ежегодно проводится Агентством стратегических инициатив. Главный его показатель отражает степень комфортности среды для ведения бизнеса, а также включает оценку уровня административного воздействия на предпринимателей, подключения к инфраструктуре для бизнеса.

"Улучшение инвестиционной привлекательности - одна из главных задач Росреестра. На протяжении трех последних лет мы закрепили свои позиции в десятке регионов, лидирующих в Национальном рейтинге инвестиционного климата региона. В результате проделанной работы, Управление Росреестра по Самарской области улучшило свои позиции по сравнению с 2021 годом. Учетно-регистрационная система динамично развивается, идет масштабная цифровизация отрасли. Росреестр постоянно выступает с законодательными инициативами, все они направлены на создание благоприятных условий для граждан и бизнеса. Результат - сокращение сроков проведения процедур кадастрового учета и регистрации прав, регистрация ипотеки за 1 день. Эта оптимизация отражается на удовлетворенности граждан услугами Росреестра, способствует повышению инвестиционной привлекательности региона. И мы продолжаем совершенствовать нашу работу на благо Самарской области", - комментирует руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.

Анализ показателей Национального рейтинга, который был опубликован на форуме, и дальнейшая работа по улучшению инвестиционного климата позволяет повысить конкурентоспособность нашего региона. Ведется большая системная работа для привлечения инвестиций в Самарский регион. В области сформирован "пакет" инвестиционного законодательства, который предусматривает меры поддержки и определенные преференции. При принятии инвестиционного решения определяющим для инвесторов выступают наличие спроса, логистической инфраструктуры, кадрового потенциала, а также комфортные взаимоотношения бизнеса и региональной власти.

По итогам участия самарской делегации в форуме, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров обратил внимание, что все подписанные на форуме соглашения - прямые инвестиции в экономику нашего региона, которые направлены на повышения уровня благополучия его жителей.

В частности, Дмитрий Азаров отметил: "Целый ряд соглашений направлен в будущее, они фиксируют договоренности с крупными компаниями, платформами, организациями, которые в дальнейшем будут приводить к созданию экосистем в области знаний, разработки технологий, общественных отношений, поддержки культуры и спорта. Все они - в копилку экономического успеха нашего региона, повышение его статуса, образовательного уровня, а значит, уверенного движения к достижению целей, в том числе технологического суверенитета".