При хлопке газовоздушной смеси в Тольятти частично обрушился ангар

В субботу, 24 июня, в 2:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о хлопке в гараже на ул. Северная, 61 в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие по данному адресу пожарные установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в гараже.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для ликвидации происшествия привлекались 10 человек, четыре единицы техники.

Сотрудники Муниципального центра услуг (МЦУ) Тольятти уточнили, что по данному адресу располагается ООО. В боксе оказывались услуги по зарядке баллонов углекислотой. Полиция и пожарная служба оперативно прибыли на место.

"В 3:35 по ул.Северная, 61 в результате хлопка газовоздушной смеси произошло частичное обрушение ангара", - сообщили представители МЦУ Тольятти.