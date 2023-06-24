При хлопке газовоздушной смеси в Тольятти частично обрушился ангар

В субботу, 24 июня, в 2:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о хлопке в гараже на ул. Северная, 61 в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие по данному адресу пожарные установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в гараже.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для ликвидации происшествия привлекались 10 человек, четыре единицы техники.
Сотрудники Муниципального центра услуг (МЦУ) Тольятти уточнили, что по данному адресу располагается ООО. В боксе оказывались услуги по зарядке баллонов углекислотой. Полиция и пожарная служба оперативно прибыли на место.
"В 3:35 по ул.Северная, 61 в результате хлопка газовоздушной смеси произошло частичное обрушение ангара", - сообщили представители МЦУ Тольятти.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!