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В Тольятти мужчина, угрожая ножом, пытался украсть 15 банок тушенки Десяти участникам табачной ОПС Владимира Изумрудова утвердили обвинение Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары Дело Сослана Бериева о мошенничестве в медсфере потребовали вернуть на доследование Суд арестовал имущество председателя совета директоров АвтоВАЗбанка Николая Тарана

Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина, угрожая ножом, пытался украсть 15 банок тушенки

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдел полиции по Автозаводскому району г. Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении от продавца продуктового магазина, расположенного на ул. 40 лет Победы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили у  заявительницы, что в дневное время в помещение торговой точки зашел мужчина. Подойдя к прилавку с консервами, он сложил в свою сумку 15 банок тушенки, после чего быстро вышел на улицу, не оплатив товар.

Работница магазина побежала следом за гражданином и попыталась остановить, однако тот достал нож и стал им угрожать. Отважная продавщица не испугалась и продолжила преследовать злоумышленника, фиксируя его действия на видео с помощью камеры телефона. В какой-то момент мужчина все же бросил сумку с продуктами и скрылся в одном из дворов.

Полицейские обнаружили и изъяли похищенные консервы, а изучив предоставленную  видеозапись, участковый опознал в подозреваемом ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за мелкие хищения местного жителя. Зная, где мужчина может находиться, стражи правопорядка задержали его по месту жительства.

По факту разбоя следователями СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время его расследования фигурант заключен под стражу.

Руководство городского УМВД России рассматривает вопрос о награждении отважной женщины, оказавшей помощь сотрудникам полиции в поимке подозреваемого в совершении преступления.

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