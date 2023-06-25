В Тольятти 70 человек тушат крупный пожар на предприятии

В воскресенье, 25 июня, примерно в 7:44 произошел пожар в здании пельменного цеха предприятия на Тупиковом проезде, 42 в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№2".

На борьбу с огнем направлены 70 человек и 23 единицы техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 95 человек.