В Самаре более 20 человек тушили неэксплуатируемое строение на ул. Ставропольской

В субботу 24 июня, примерно в 17:04 произошел пожар на ул Ставропольская, 177 в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое строение на площади 100 кв. м.

На борьбу с огнем были направлен 21 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. При тушении огнеборцы проложили одну магистральную линию, использовали три трехколесные лестницы и пять автоцистерн.

Пожар удалось ликвидировать в 17:53. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.