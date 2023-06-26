В СДТ в Куйбышевском районе Самары горели два дачных дома

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В субботу, 24 июня, около 13:44 произошел пожар в СДТ "Кирпичник" в Куйбышевском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.