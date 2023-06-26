В Самаре возбудили уголовное дело из-за избиения собаки

Самарские полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором во дворе дома на ул. Черемшанской мужчина избивает собаку. В связи с этим правоохранители изъяли записи домофонов, допросили девять свидетелей, нашли и осмотрели автомобиль, на котором увезли пострадавшее животное.

В рамках расследования назначены портретная и биологическая судебные экспертизы.