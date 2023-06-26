Самарские полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в интернете появилось видео, на котором во дворе дома на ул. Черемшанской мужчина избивает собаку. В связи с этим правоохранители изъяли записи домофонов, допросили девять свидетелей, нашли и осмотрели автомобиль, на котором увезли пострадавшее животное.
В рамках расследования назначены портретная и биологическая судебные экспертизы.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063