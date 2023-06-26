Женщина из Сызрани ограбила соседку из-за "уведенного" парня

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 29-летней местной жительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

История обвиняемой началась еще в 2022 году. Жительница дома на ул. Верхне-Пионерской пила и плохо исполняла родительские обязанности. В итоге у нее забрали троих детей и передали их в приемную семью. Кроме того, женщина получила условный срок за нападение на инспектора ПДН.

Через несколько месяцев после приговора, в декабре 2022 г. у сызранки произошел конфликт с соседкой. Она удерживала оппонентку в комнате, требовала деньги, а затем забрала имущество на 9 тыс. рублей. Позже обвиняемая пояснила, что хотела отомстить соседке и взыскать "моральный ущерб" за то, что та "увела" у ее парня.

Сейчас женщине предъявили обвинение по п. в ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с применением насилия"), и п. в, г ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж с незаконным проникновением в жилище и с применением насилия").