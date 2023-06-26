Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 26 по 30 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
26.06.2023 с 13-00 до 17-00
Волжский район
с. Торновое (ул. Некрасовская д. 2-10, 14-22 (четная сторона), д. 11-23 (нечетная сторона), ул. Кооперативная д. 5-33 (нечетная сторона))
26.06.2023 с 09-00 до 16-00
Шигонский район
с. Малячкино (ул. Береговая)
п. Береговой
п. Золотой
п. Гривенский
с. Нижний Тукшум
с. Епифановка
с. Старый Тукшум
с. Новый Тукшум
с. Подъячевка
26.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива)
26.06.2023 с 10-00 до 15-00
Сызранский район
с. Демидовка (ул. Лесная)
26.06.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Красное Поселение 2-16 (четная сторона) ул. Ленина 1-78)
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Бузыцкого)
26.06.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Северная; ул. Красноармейская; ул. Бузыцкого; ул. Советская)
26.06.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Набережная, ул. Коллективная, ул. Горная, ул. Комсомольская, ул. Правленческая)
26.06.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Брусяны, (ул. Ленинская, д. 1,45,63,73, 75,77,81, ул. Набережная д. 3,5,7,32,40, ул. Придорожная д. 12, ул. Советская д. 34-107)
27.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива)
27.06.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Брусяны, с. Малая Рязань
с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1-55, ул. Лесная д. 1-28, ул. Мира д. 1-96, ул. Победы д. 1-25, ул. Советская д. 1-88, ул. Чапаева д. 2-53)
27.06.2023 с 09-00 до 16-00
Сергиевский район
д.Нероновка (ул.Центральная)
27.06.2023 с 10-00 до 17-00
Приволжский район
с. Приволжье (ул. Мичурина)
27.06.2023 с 09-00 до 16-00
Безенчуский район
п. Искра (Мелиораторов)
28.06.2023 с 09-00 до 16-00
Безенчуский район
п. Искра (Мелиораторов)
28.06.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, ул. Полевая, д. 2, 32-39, ул. Садовая 2-15, ул. Советская 90-142, ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69, КФХ "Лада", КФХ "Родник")
28.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива)
28.06.2023 года с 10-00 до 13-00
Камышлинский район
с. Старая Балыкла
д. Новая Балыкла
с. Степановка
29.06.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Красноармейская; ул. Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная; с. Новая Васильевка)
29.06.2023 с 14-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Красноармейская; ул. Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная; с. Новая Васильевка полностью);
29.06.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Выселки
29.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива)
29.06.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский)
30.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива)
30.06.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (пр. Веры, пр. Надежды, пр. Любви, ул. Энергетиков; ул. Южная; ул. Строителей; Новоуренгойская; ул. Луговая; ул. Яблоневая; ул. Цветочная; ул. Радужная; пер. Радужный; ул. Звездная; ул. Южная-2; ул. Садовая; ул. Полевая; ул. Андриянова; ул. Школьная; ул. Российская; ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Северная, Обводное шоссе)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.