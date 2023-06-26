Автопарк МБУ "Дорремстрой" под защитой ВСК

Ульяновский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили муниципального бюджетного учреждения "Дорремстрой".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 130 автомобилей. Стоимость контракта составила более 1,1 млн рублей.

МБУ "Дорремстрой" отвечает за благоустройство и уборку территории города Ульяновск, а также выполняет работы по круглогодичному содержанию и ремонту автомобильных дорог. Учреждение обеспечивает техническое обслуживание улиц, тротуаров, мостов, гидротехнических объектов и сооружений инженерной защиты.