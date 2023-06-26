Автопарк МБУ "Дорремстрой" под защитой ВСК

Ульяновский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили муниципального бюджетного учреждения "Дорремстрой".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 130 автомобилей. Стоимость контракта составила более 1,1 млн рублей.
МБУ "Дорремстрой" отвечает за благоустройство и уборку территории города Ульяновск, а также выполняет работы по круглогодичному содержанию и ремонту автомобильных дорог. Учреждение обеспечивает техническое обслуживание улиц, тротуаров, мостов, гидротехнических объектов и сооружений инженерной защиты.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.