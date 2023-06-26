16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера" Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар-2023" "Росгосстрах": 65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье

Страхование Финансы

Автопарк МБУ "Дорремстрой" под защитой ВСК

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ульяновский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили муниципального бюджетного учреждения "Дорремстрой".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 130 автомобилей. Стоимость контракта составила более 1,1 млн рублей.

МБУ "Дорремстрой" отвечает за благоустройство и уборку территории города Ульяновск, а также выполняет работы по круглогодичному содержанию и ремонту автомобильных дорог. Учреждение обеспечивает техническое обслуживание улиц, тротуаров, мостов, гидротехнических объектов и сооружений инженерной защиты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2