Рекорд: за три дня в Самарской области задержали всего 27 пьяных водителей

За три дня, с 23 по 25 июня, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области задержали 27 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы выявили 1923 разных нарушения ПДД. К примеру, 230 человек не воспользовались ремнями безопасности, 280 — нарушили правила тонировки, 71 — неправильно перевозил детей.
Кроме того, 68 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. При этом сами пешеходы нарушили ПДД 96 раз.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!