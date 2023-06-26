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Происшествия

Рекорд: за три дня в Самарской области задержали всего 27 пьяных водителей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 23 по 25 июня, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области задержали 27 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же автоинспекторы выявили 1923 разных нарушения ПДД. К примеру, 230 человек не воспользовались ремнями безопасности, 280 — нарушили правила тонировки, 71 — неправильно перевозил детей.

Кроме того, 68 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. При этом сами пешеходы нарушили ПДД 96 раз.

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