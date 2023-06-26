Рекорд: за три дня в Самарской области задержали всего 27 пьяных водителей

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За три дня, с 23 по 25 июня, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области задержали 27 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области