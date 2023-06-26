Названы лучшие льготные автокредиты

Аналитики одного из крупнейших российских финансовых маркетплейсов "Выберу.ру" проанализировали автокредиты топ-100 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали наиболее выгодные заемщикам предложения для покупки нового автомобиля в рамках льготных программ в июне 2023 года.

В 2023 году Минпромторг возобновил льготные программы автокредитования с государственной поддержкой, которые сразу стали одним из ключевых драйверов авторынка.

В исследовании Выберу.ру в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также его сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, наличие опции "понижение ставки", оформление онлайн и наличие скрытых комиссий, условия досрочного погашения и значимость банка на финансовом рынке.

Лидерами рейтинга по всем этим параметрам и данным онлайн-калькулятора маркетплейса стали банки групп ВТБ — ВТБ, РНКБ и банк "Открытие". В банке "Открытие", в частности, лучшим был признан автокредит "Госпрограмма 2023".