ДТП в Тольятти: один человек погиб и один госпитализирован

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В понедельник, 26 июня, на ул. Коммунистической в Тольятти столкнулись Audi и ВАЗ-2112. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Фото: Центр гражданской защиты Тольяти