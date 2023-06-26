ДТП в Тольятти: один человек погиб и один госпитализирован

В понедельник, 26 июня, на ул. Коммунистической в Тольятти столкнулись Audi и ВАЗ-2112. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло в 15:40. Водитель "двенадцатой" поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Audi.
В результате погиб 50-летний пассажир вазовской легковушки. Водителя ВАЗ-2112 госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Для эвакуации погибшего и пострадавшего спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом", — пояснил Андрей Дербенев.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!