Главный трофей Континентальной хоккейной лиги выставят во Дворце спорта им. Высоцкого

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — будет выставлен в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" 28 июня.
Награду представит Тахир Мингачев — воспитанник самарского хоккея, который в составе ХК ЦСКА (Москва) стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд.
В рамках мероприятия воспитанники хоккейных школ смогут увидеть Кубок Гарина одними из первых — с 15:00 до 16:30. С 17:00 до 19:30 главный трофей отечественного хоккея будет доступен для всех желающих и болельщиков.
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