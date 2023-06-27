Главный трофей Континентальной хоккейной лиги выставят во Дворце спорта им. Высоцкого

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — будет выставлен в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" 28 июня.

Награду представит Тахир Мингачев — воспитанник самарского хоккея, который в составе ХК ЦСКА (Москва) стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд.

В рамках мероприятия воспитанники хоккейных школ смогут увидеть Кубок Гарина одними из первых — с 15:00 до 16:30. С 17:00 до 19:30 главный трофей отечественного хоккея будет доступен для всех желающих и болельщиков.