В Самаре подрядчик попал в "черный список" из-за плохого ремонта дорог

Ранее в Самарское УФАС обратились представители МБУ "Благоустройство" с требованием внести ООО "Диастрой" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало плохое исполнение контракта (на сумму 1,8 млн рублей) по ремонту дорог.
Как сообщили в МБУ, подрядчик ненадлежащим образом исполнил контракт по восстановлению дорожного полотна внутриквартальных проездов в Куйбышевском районе.
В ФАС провели проверку и выяснили, что подрядчик выполнил ремонт с нарушениями: асфальтобетонное покрытие не соответствовало требованиям ГОСТ, исполнительная документация расходилась с требованиями, прописанными в контракте.
"Заказчик неоднократно направлял письма с указанием выявленных недостатков. Однако ООО нарушения не устранило. В связи с этим МБУ Благоустройство приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта", — отмечается в сообщении.
Самарское УФАС России на основании вышеперечисленного, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, приняло решение включить ООО "Диастрой" в РНП сроком на два года.
Арбитражный суд Самарской области оставил в силе решение антимонопольного органа.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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