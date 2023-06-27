В Самаре подрядчик попал в "черный список" из-за плохого ремонта дорог

Ранее в Самарское УФАС обратились представители МБУ "Благоустройство" с требованием внести ООО "Диастрой" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало плохое исполнение контракта (на сумму 1,8 млн рублей) по ремонту дорог.

Как сообщили в МБУ, подрядчик ненадлежащим образом исполнил контракт по восстановлению дорожного полотна внутриквартальных проездов в Куйбышевском районе.

В ФАС провели проверку и выяснили, что подрядчик выполнил ремонт с нарушениями: асфальтобетонное покрытие не соответствовало требованиям ГОСТ, исполнительная документация расходилась с требованиями, прописанными в контракте.

"Заказчик неоднократно направлял письма с указанием выявленных недостатков. Однако ООО нарушения не устранило. В связи с этим МБУ Благоустройство приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта", — отмечается в сообщении.

Самарское УФАС России на основании вышеперечисленного, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, приняло решение включить ООО "Диастрой" в РНП сроком на два года.

Арбитражный суд Самарской области оставил в силе решение антимонопольного органа.