В Самарском зоопарке новый обитатель — львенок Алтай

Губернатор Дмитрий Азаров показал в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте нового жителя самарского зоопарка — львенка Алтая. Малыша доставили из Барнаула.

18 апреля Самарский зоопарк лишился одного из своих главных обитателей — умер лев Цезарь, который был любимцем посетителей и работников учреждения.

Тогда Дмитрий Азаров заверил земляков, что постарается договориться о доставке в самарский зоопарк нового льва. Оперативно откликнулись коллеги из Алтайского края. И накануне Алтай был доставлен в Самару.

Губернатор написал на своей странице ВКонтакте: "Новый житель нашего зоопарка — Алтай. Благодарю коллегу Виктора Томенко и зоопарк Барнаула за подарок для всей Самарской области".