16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Исторический состав "Грушинский экспресс" будет работать с 29 июня по 2 июля В Самарском зоопарке новый обитатель — львенок Алтай В Самаре подрядчик попал в "черный список" из-за плохого ремонта дорог Тольяттинский дайвер поднял автомобиль с глубины 27,5 метра Главный госинспектор безопасности дорожного движения Самарской области провел объезд областной трассы

Общество

В Самарском зоопарке новый обитатель — львенок Алтай

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Дмитрий Азаров показал в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте нового жителя самарского зоопарка — львенка Алтая. Малыша доставили из Барнаула.

18 апреля Самарский зоопарк лишился одного из своих главных обитателей — умер лев Цезарь, который был любимцем посетителей и работников учреждения.

Тогда Дмитрий Азаров заверил земляков, что постарается договориться о доставке в самарский зоопарк нового льва. Оперативно откликнулись коллеги из Алтайского края. И накануне Алтай был доставлен в Самару.

Губернатор написал на своей странице ВКонтакте: "Новый житель нашего зоопарка — Алтай. Благодарю коллегу Виктора Томенко и зоопарк Барнаула за подарок для всей Самарской области".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2