В Самарском зоопарке новый обитатель — львенок Алтай

Губернатор Дмитрий Азаров показал в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте нового жителя самарского зоопарка — львенка Алтая. Малыша доставили из Барнаула.
18 апреля Самарский зоопарк лишился одного из своих главных обитателей — умер лев Цезарь, который был любимцем посетителей и работников учреждения.
Тогда Дмитрий Азаров заверил земляков, что постарается договориться о доставке в самарский зоопарк нового льва. Оперативно откликнулись коллеги из Алтайского края. И накануне Алтай был доставлен в Самару.
Губернатор написал на своей странице ВКонтакте: "Новый житель нашего зоопарка — Алтай. Благодарю коллегу Виктора Томенко и зоопарк Барнаула за подарок для всей Самарской области".
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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