Вице-президент ВСК Ольга Каменская победила в конкурсе красоты "Миссис Земной Шар 2023"

Вице-президент Страхового Дома ВСК Ольга Каменская признана Миссис Земной Шар 2023 года (Mrs. Globe 2023) в номинации "Народный выбор" как самая популярная участница среди онлайн-голосования и гостей шоу в категории "Пышные Формы".

Событие прошло в городе Палм-Спрингс, штата Калифорния США. Финал мероприятия состоялся 24 июня, в нем приняли участие представительницы 73 стран. Категория "Пышные формы" дает возможность всем женщинам, чьи формы отличаются от идеальных, заявить о себе и получить признание. При этом победная номинация "Народный выбор" является одной из главных на конкурсе красоты.

Ольга Каменская стала первой россиянкой, представлявшей страну в данной категории международного конкурса. В 2022 году она получила официальный титул "Миссис Россия — Пышные Формы" от фонда "Планета Женщин". Также вице-президент ВСК является мамой двух детей: маленькой дочери 5 лет и взрослого сына 18 лет.

Во время подготовки к конкурсу Ольга прошла несколько собеседований с организаторами и режиссером события на английском языке, разработала дизайн и пошила 10 платьев и костюмов в тематике события, а также подготовила 108 подарков для каждой соперницы и персонала конкурса.

Условия конкурса были строгими и жесткими: красавицы проводили репетиции по 13-15 часов пять дней подряд, "рабочий день" начинался в 9 часов утра и завершался поздним вечером, при этом за опоздание на 5 минут конкурсантки наказывались снятием баллов и даже дисквалификацией.

Как рассказала вице-президент ВСК, финал конкурса красоты был "очень эмоциональным и волнительным". Он сопровождался выходом участниц в национальных костюмах с флагами стран, поэтому шоу получилось ярким и красочным. В результате представительница Нижегородской области лично от президента конкурса "Миссис Земной Шар" Трейси Кембл получила приглашение посетить ежегодную конференцию, которая пройдет осенью в Греции.

"Для меня финальный день конкурса, конечно, стал одним из самых запоминающихся в жизни, — заявила Ольга Каменская. — В целом участие в подобных событиях — это очень интересный опыт. Главной целью для меня было получить новые знакомства по всему миру: я познакомилась с девочками из 73 стран и теперь хочу поехать в гости к новым подругам в Японию, Новую Зеландию, Сингапур и ЮАР. Осенью планирую посетить конференцию в Греции. Дальше, если будет возможность принять участие в международных проектах, с удовольствием соглашусь. Это классное хобби".

Миссис Земной Шар — это самый престижный международный конкурс красоты среди замужних женщин. Мероприятие было основано в 1996 году. Оно объединяет вдохновляющих и успешных женщин со всего мира, пропагандируя их красоту, интеллект и активную гражданскую позицию. Предыдущие конкурсы проходили в Мексике, Греции, Латвии, США, Словакии, Китае и на Виргинских островах.