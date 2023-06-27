Самарчанка инвестировала мошенникам более 7 млн рублей

В Самаре 57-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Через бота в мессенджере потерпевшая вложилась в разрекламированный инвестиционный проект. За 16 дней она перевела более 7,2 млн рублей.
В чате потерпевшая получала отчеты о растущих доходах, но когда решила вывести деньги, обман вскрылся. Бот не отреагировал на запросы, а "техподдержка" проекта перестала отвечать.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!