Самарчанка инвестировала мошенникам более 7 млн рублей

В Самаре 57-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Через бота в мессенджере потерпевшая вложилась в разрекламированный инвестиционный проект. За 16 дней она перевела более 7,2 млн рублей.

В чате потерпевшая получала отчеты о растущих доходах, но когда решила вывести деньги, обман вскрылся. Бот не отреагировал на запросы, а "техподдержка" проекта перестала отвечать.