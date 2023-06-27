42 человека тушили пожар в административном здании на ул. Грозненской в Самаре

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В понедельник, 26 июня, в 11:11, загорелась проводка в административном здании на ул. Грозненской, 57 к. 1 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.