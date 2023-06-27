Аналитики назвали самые безопасные для автопутешествий города России и выявили самых аварийных туристов-автолюбителей

Не менее 43% россиян этим летом планируют путешествие по стране на своем автомобиле — об этом свидетельствуют результаты опроса ГК АвтоСпецЦентр*. При этом, по данным Страхового Дома ВСК, в июне–августе от 16% до 32% ДТП на дорогах случаются именно во время междугородных поездок. Аналитики компаний составили карту наиболее аварийных курортных городов России, а также выяснили, с какими поломками россияне чаще всего сталкиваются при путешествиях на авто.
По данным ВСК, самое большое число ДТП с туристами летом фиксируется в Москве (12%), Краснодарском крае (9,5%), на Дальнем Востоке (9%), в Новосибирске (4%) и Башкортостане (3,6%). Среди наиболее популярных в летний сезон туристических городов самыми безопасными для автопутешественников являются Калининград (не более 0,3% ДТП с туристами), Нижний Новгород, Казань и республики Северного Кавказа (по 2%).
Чаще всего в ДТП во время поездок по стране попадают туристы из Москвы и Московской области — на них приходится 33% происшествий (отчасти статистика связана с тем, что в столичном регионе самый крупный в РФ автопарк). В топ-5 также вошли автомобилисты из Ярославской области (18%), Краснодарского края (5%), Челябинской области (2,8%) и Тверской области (2%).
При этом ДТП — не единственная проблема, с которой сталкиваются россияне при путешествиях на авто. Согласно опросу ГК АвтоСпецЦентр, проведенному среди клиентов компании, самыми частыми поломками автомобиля после дальних поездок являются: сколы на стеклах и зеркалах (с ними сталкивались 42% респондентов, путешествующих на авто), сколы лакокрасочного покрытия (37%), износ тормозных колодок (35%), проколы колес (33%) и неисправности подвески (21%).
Большинство россиян — 67% — перед путешествием на авто делают диагностику своего автомобиля. Чаще всего перед дальней поездкой россияне проверяют качество шин (36%), исправность аккумулятора (33%), тормозную систему (29%), уровень масла и тормозной жидкости (28%), делают замену воздушного фильтра (20%). Если все же повреждения не удалось избежать, 42% автолюбителей предпочтут дождаться возвращения из отпуска, чтобы починить автомобиль в своем сервисном центре. Большая часть россиян — 51% — отремонтирует авто в местном сервисе или дилерском центре, и только 7% — попробуют самостоятельно устранить поломку. Для этого большинство путешественников берут в дорогу различные расходные материалы и инструменты для своего авто — провода прикуривателя (33%), колесо и домкрат (31%), буксировочный трос (27%), компрессор для подкачки шин (25%)**.
На профилактическую диагностику автомобиля после поездки клиенты АвтоСпецЦентра готовы потратить от 10 до 50 тысяч рублей. При этом в случае ДТП стоимость ремонта автомобиля оценивается в большую сумму. По данным ВСК, в наиболее популярных для автопутешествий среди туристов регионах средний размер ущерба по ДТП составляет 93 тыс. рублей. Причем, если в Уфе и Москве средний чек за ремонт авто после аварии составляет 75 и 80 тыс. рублей соответственно, в Краснодарском крае он достигает 90 тыс. рублей, на Дальнем Востоке — 99 тыс. рублей, а в Новосибирской области — 122 тыс. рублей.
*Опрос проводился среди 1500 респондентов — клиентов ГК АвтоСпецЦентр в июне 2023 года.
**При ответе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.