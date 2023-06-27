Аналитики назвали самые безопасные для автопутешествий города России и выявили самых аварийных туристов-автолюбителей

Не менее 43% россиян этим летом планируют путешествие по стране на своем автомобиле — об этом свидетельствуют результаты опроса ГК АвтоСпецЦентр*. При этом, по данным Страхового Дома ВСК, в июне–августе от 16% до 32% ДТП на дорогах случаются именно во время междугородных поездок. Аналитики компаний составили карту наиболее аварийных курортных городов России, а также выяснили, с какими поломками россияне чаще всего сталкиваются при путешествиях на авто.

По данным ВСК, самое большое число ДТП с туристами летом фиксируется в Москве (12%), Краснодарском крае (9,5%), на Дальнем Востоке (9%), в Новосибирске (4%) и Башкортостане (3,6%). Среди наиболее популярных в летний сезон туристических городов самыми безопасными для автопутешественников являются Калининград (не более 0,3% ДТП с туристами), Нижний Новгород, Казань и республики Северного Кавказа (по 2%).

Чаще всего в ДТП во время поездок по стране попадают туристы из Москвы и Московской области — на них приходится 33% происшествий (отчасти статистика связана с тем, что в столичном регионе самый крупный в РФ автопарк). В топ-5 также вошли автомобилисты из Ярославской области (18%), Краснодарского края (5%), Челябинской области (2,8%) и Тверской области (2%).

При этом ДТП — не единственная проблема, с которой сталкиваются россияне при путешествиях на авто. Согласно опросу ГК АвтоСпецЦентр, проведенному среди клиентов компании, самыми частыми поломками автомобиля после дальних поездок являются: сколы на стеклах и зеркалах (с ними сталкивались 42% респондентов, путешествующих на авто), сколы лакокрасочного покрытия (37%), износ тормозных колодок (35%), проколы колес (33%) и неисправности подвески (21%).

Большинство россиян — 67% — перед путешествием на авто делают диагностику своего автомобиля. Чаще всего перед дальней поездкой россияне проверяют качество шин (36%), исправность аккумулятора (33%), тормозную систему (29%), уровень масла и тормозной жидкости (28%), делают замену воздушного фильтра (20%). Если все же повреждения не удалось избежать, 42% автолюбителей предпочтут дождаться возвращения из отпуска, чтобы починить автомобиль в своем сервисном центре. Большая часть россиян — 51% — отремонтирует авто в местном сервисе или дилерском центре, и только 7% — попробуют самостоятельно устранить поломку. Для этого большинство путешественников берут в дорогу различные расходные материалы и инструменты для своего авто — провода прикуривателя (33%), колесо и домкрат (31%), буксировочный трос (27%), компрессор для подкачки шин (25%)**.

На профилактическую диагностику автомобиля после поездки клиенты АвтоСпецЦентра готовы потратить от 10 до 50 тысяч рублей. При этом в случае ДТП стоимость ремонта автомобиля оценивается в большую сумму. По данным ВСК, в наиболее популярных для автопутешествий среди туристов регионах средний размер ущерба по ДТП составляет 93 тыс. рублей. Причем, если в Уфе и Москве средний чек за ремонт авто после аварии составляет 75 и 80 тыс. рублей соответственно, в Краснодарском крае он достигает 90 тыс. рублей, на Дальнем Востоке — 99 тыс. рублей, а в Новосибирской области — 122 тыс. рублей.

*Опрос проводился среди 1500 респондентов — клиентов ГК АвтоСпецЦентр в июне 2023 года.

**При ответе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов