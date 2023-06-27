Новикомбанк провел семинар для предпринимателей в Южно-Уральской Торгово-Промышленной палате

Эксперты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, рассказали представителям малых и средних предприятий (МСП) Челябинской области о программах льготного финансирования бизнес-проектов. Обсуждение прошло в рамках информационного семинара "Привлечение финансирования в предпринимательские проекты", который прошел на площадке Южно-Уральской Торгово-Промышленной палаты (ЮУТПП).

Представители финансовых организаций обсудили с предпринимателями возможности по обеспечению льготного кредитования инвестиционных целей и текущей деятельности МСП. Большой интерес у участников семинара вызвали программы с привлечением существующих инструментов господдержки.

От Новикомбанка спикерами выступили управляющий дополнительным офисом в Челябинске Ирина Кудрякова и директор по работе с клиентами Лариса Тройчанская. Кроме того, начальник отдела взаимодействия с государственными органами Алексей Грабаров и руководитель направления департамента малого и среднего бизнеса Алексей Хаеров ответили на вопросы представителей ЮУТПП и участников семинара.

"Информационный семинар является частью стратегии Новикомбанка по повышению финансовой грамотности работников МСП. Мы считаем, что расширение кругозора предпринимателей помогает увеличивать эффективность их бизнеса. На семинаре мы на конкретных примерах показали, какие меры применяются для акселерации бизнеса. Надеемся, что данные знания станут основой для успешного сотрудничества с малым и средним бизнесом. В дальнейшем у нас запланированы и другие мероприятия, которые пройдут на площадках "Мой Бизнес" и ЮУТПП", — рассказал управляющий дополнительным офисом Новикомбанка в Челябинске Ирина Кудрякова.

На семинаре эксперты рассказали о том, как именно структурируются сделки с мерами господдержки в Новикомбанке. Суть подхода состоит в том, что банк интегрирует в сделку инструменты, подходящие для конкретного проекта, а также сопровождает ее на всех этапах его реализации.

Более подробно представители банка остановились на государственных мерах поддержки бизнеса, в которых участвует Новикомбанк. Это программа льготного заемного финансирования "Промышленная ипотека", сервис "Экспресс-гарантии" для МСП, продукт "МСБ: Кредит на исполнение контракта" и многие другие. Каждый из этих инструментов позволяет снизить финансовую нагрузку на МСП.