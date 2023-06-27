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Новикомбанк увеличил лимит по экспресс-гарантиям

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает расширять программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Для этого банк увеличил лимит по экспресс-гарантиям для предприятий, которые участвуют в государственных закупках до 30 млн рублей в качестве контрагентов.

Новикомбанк реализует поддержку не только системно значимых предприятий промышленности, но и всей цепочки кооперации. Для этого он разрабатывает и совершенствует продукты и услуги для предприятий малого и среднего бизнеса. В рамках реализации этой задачи банк увеличил максимальный лимит на одного клиента в рамках одного продукта, а также максимальную сумму гарантии — с 10 млн до 30 млн рублей.

Получить оригинал банковской гарантии участники государственных закупок и поставщики Госкорпорации Ростех теперь могут во всех отделениях Новикомбанка в России. Ее стоимость составляет от 2% годовых. Срок рассмотрения заявки занимает один рабочий день с момента подачи документов.

"Банковская гарантия на участие в тендере — базовый продукт, в котором нуждаются компании МСБ для заключения госконтрактов. Новикомбанк оптимизировал процесс выдачи гарантий и увеличил лимиты, чтобы клиенты могли успеть получить гарантию сразу после подачи документов на участие в конкурсе", — отметил директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Сервис "Экспресс-гарантия" для МСБ Новикомбанк запустил в 2020 году в рамках развития клиентской поддержки. В настоящее время банк выдает три вида гарантий: на обеспечение заявки в открытом аукционе (конкурсе), на исполнение обязательств по договору, а также на обеспечение возврата аванса по заключенному контракту в соответствии с положением федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 275-ФЗ, а также в рамках коммерческих контрактов Госкорпорации Ростех.

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