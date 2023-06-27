Под Самарой поймали гигантского сома

Жители Самарской области продолжают сезон рыбалки и делятся новостями о своем улове. Так в социальных сетях свежим фотоснимком и комментарием поделился самарец Александр Фурсов, поймавший в Волге гигантского сома.

Счастливчик рассказал, что ловил на тизер - приманку для вертикальной проводки. Она хорошо подходит для ловли сомов с использованием квоков - специальных погремушек в виде бисера, которые при подъеме и погружении издают приманивающий рыбу шум.

Как признается Александр, это не первый его крупный улов в этом году. Ранее мужчина уже опубликовал фото с сомом внушительных размеров: длина рыбы достигала 195 см, а ее вес - 48 кг.

Комментарии других рыбаков полны восхищения. Они назвали речного обитателя "серьезным трофеем" и от души поздравили коллегу-любителя рыбного лова с удачей.



