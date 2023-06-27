ВТБ: каждый десятый ипотечный заёмщик в Поволжье оформил налоговый вычет онлайн

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн оформили более 16 тысяч жителей регионов Приволжского федерального округа: это 9% от числа ипотечных заемщиков банка в округе, оформивших жилищный кредит с начала работы сервиса.

Среди регионов ПФО сервис наиболее востребован в Саратовской области, здесь налоговым вычетом воспользовались 13% ипотечных заемщиков ВТБ. Активно используют его жители Самарской губернии и Оренбуржья — на них приходится 11% и 10% соответственно. 9% составляет аналогичный показатель в Республике Башкортостан, Пермском крае, Нижегородской и Ульяновской областях. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидируют Татарстан, Башкирия и Самарская область.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Наибольшая доля пользователей сервиса — в Дальневосточном, Уральском, Центральном и Сибирском федеральных округах.

Более 50 тысяч клиентов ВТБ по всей стране с начала года направили почти 120 тысяч заявок на получение имущественного вычета через ВТБ Онлайн. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Объем выплат в нынешнем году приблизился к 3 млрд рублей. С момента запуска услуги в ВТБ Онлайн в 2021 году общая сумма, выплаченная ФНС на счета клиентов банка, превысила 4,2 млрд рублей.

"Спрос на получение имущественного вычета через сервис в ВТБ Онлайн в Башкирии увеличивается. По итогам пяти месяцев более 2,1 тысяч жителей региона использовали возможность возврата налога посредством цифровых каналов банка. Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн позволяет ипотечным заемщикам-обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. Простая процедура оформления и возможность получить возврат налогов в ранние сроки будут привлекать новых пользователей. По нашим оценкам, количество поданных заявлений в 2023 году кратно превысит результат прошлого года", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.