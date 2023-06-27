16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Банки Финансы

ВТБ: каждый десятый ипотечный заёмщик в Поволжье оформил налоговый вычет онлайн

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн оформили более 16 тысяч жителей регионов Приволжского федерального округа: это 9% от числа ипотечных заемщиков банка в округе, оформивших жилищный кредит с начала работы сервиса.

Среди регионов ПФО сервис наиболее востребован в Саратовской области, здесь налоговым вычетом воспользовались 13% ипотечных заемщиков ВТБ. Активно используют его жители Самарской губернии и Оренбуржья — на них приходится 11% и 10% соответственно. 9% составляет аналогичный показатель в Республике Башкортостан, Пермском крае, Нижегородской и Ульяновской областях. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидируют Татарстан, Башкирия и Самарская область.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Наибольшая доля пользователей сервиса — в Дальневосточном, Уральском, Центральном и Сибирском федеральных округах.

Более 50 тысяч клиентов ВТБ по всей стране с начала года направили почти 120 тысяч заявок на получение имущественного вычета через ВТБ Онлайн. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Объем выплат в нынешнем году приблизился к 3 млрд рублей. С момента запуска услуги в ВТБ Онлайн в 2021 году общая сумма, выплаченная ФНС на счета клиентов банка, превысила 4,2 млрд рублей.

"Спрос на получение имущественного вычета через сервис в ВТБ Онлайн в Башкирии увеличивается. По итогам пяти месяцев более 2,1 тысяч жителей региона использовали возможность возврата налога посредством цифровых каналов банка. Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн позволяет ипотечным заемщикам-обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. Простая процедура оформления и возможность получить возврат налогов в ранние сроки будут привлекать новых пользователей. По нашим оценкам, количество поданных заявлений в 2023 году кратно превысит результат прошлого года", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2